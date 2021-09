METEO TORINO – Al via un periodo più STABILE, seppur con qualche nube di passaggio; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! La stagione autunnale meteorologica è ufficialmente iniziata con l’avvio del mese di settembre. Sull’Italia è in atto un peggioramento del tempo, specie sulle regioni centro-meridionali, per infiltrazioni di masse d’aria più umide. Tempo più stabile al nord, salvo qualche disturbo sulle Alpi. Vediamo le previsioni meteo per Torino nel dettaglio.

Meteo Torino: weekend mediamente stabile

Meteo Torino – La giornata odierna è iniziata con tempo stabile su tutto il Piemonte, seppur con nubi sparse. Il campo barico è in graduale ripresa sul nordovest Italia, garantendo anche in questa seconda parte di giornata cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi su Torino. Qualche addensamento più consistente potrà prendere forma a ridosso dei settori montuosi, con occasionali acquazzoni o locali temporali. Domenica ancora all’insegna della stabilità sul capoluogo piemontese, mentre locali acquazzoni non si escludono ancora a ridosso dei settori alpini. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Anticiclone in arrivo la prossima settimana

Meteo Torino – Una lacuna barica è attesa nei prossimi giorni a largo del Portogallo, favorendo un rinforzo del campo barico sull’Europa sudoccidentale. Alta pressione che abbraccerà anche le regioni occidentali italiane, portando una fase stabile e con temperature gradevoli sul nord Italia. In particolare su Torino sono attesi anche nei prossimi giorni cieli sereni o poco nuvolosi, quindi con assenza sostanziale di fenomeni. L’Autunno meteorologico partirà decisamente in sordina sul Piemonte.

CONTINUA A LEGGERE