Meteo Torino – Stabilità ed assenza di piogge fino a metà settimana; le previsioni

Meteo Torino – Nonostante un calo barico le condizioni meteo sull’Italia risultano decisamente stabili. Nubi basse tendono ad addossarsi ai settori tirrenici, mentre innocui addensamenti transitano sulle regioni settentrionali. Periodo con assenza di precipitazioni che proseguirà anche nel corso della prima parte della prossima settimana, aggravando la situazione idrica di molti bacini idrografici. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Domenica stabile, ma con qualche nube di passaggio

Meteo Torino – Alta pressione in lieve cedimento, favorirà l’intrusione di masse d’aria più umide. Giornata di domenica 19 febbraio con tempo asciutto su tutto il Piemonte, ma con foschie sulle pianura e nubi di passaggio su gran parte della regione. Su Torino cieli grigi per velature spesse in transito durante il mattino e prime ore del pomeriggio, poi maggiori schiarite si osserveranno dalla sera. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature al di sopra delle medie del periodo e comprese tra i +4°C della notte ed i +13/+14°C del pomeriggio.

Tempo stabile fino a mercoledì, ma con passaggio di nubi

Assenza di precipitazioni che si prolungherà fino a metà della prossima settimana sul nord Italia, protetto ancora dell’alta pressione. Tuttavia su Torino le giornate trascorreranno con addensamenti, specie durante le ore notturne e del mattino, per il passaggio d’innocui addensamenti. Temperature miti per il periodo con valori notturni attorno ai +4°C, mentre nel corso del pomeriggio la colonnina di mercurio si porterà a ridosso dei +13/+14°C.

Febbraio termina con ritorno della pioggia?

Cambio di circolazione atteso per l’ultima settimana di febbraio. Correnti umide oceaniche raggiungeranno l’Italia da metà della prossima settimana, portando nubi e prime deboli piogge tra giovedì e venerdì anche sul Piemonte. A seguire non è escluso un peggioramento più consistente con fase di maltempo attesa per il prossimo weekend. Neve che tornerà a cadere sulle Alpi, seppur inizialmente a quote alte. Rimanete aggiornati!





Meteo su Torino stabile con temperature al di sopra delle medie del periodo fino a metà della prossima settimana, poi possibile peggioramento.