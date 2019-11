METEO TORINO – Ancora MALTEMPO, ma in graduale attenuazione, ecco quando cesseranno le piogge

Forte maltempo al nord-ovest

Già dalla giornata di ieri sabato 23 novembre si verifica un’ondata di intenso maltempo sulle regioni nordoccidentali italiane, causato dall’affondo di una saccatura di origine atlantica che si è gettata sul Mediterraneo occidentale innescando la formazione di un minimo depressionario sul Golfo del Leone, ora in lenta transizione verso il medio-basso Tirreno. Purtroppo, anche nella prima parte di oggi il maltempo ha continuato a colpire duramente alcune aree nordoccidentali. Anche Torino, come vedremo, ha avuto ancora a che fare con piogge e acquazzoni.

Maltempo anche sulle centrali tirreniche

A differenza di quanto rinvenuto nella giornata di ieri, con l’avvicinarsi del minimo depressionario verso il settore tirrenico, il maltempo si è esteso anche alle regioni centrali del settore stesso, attraverso piogge e acquazzoni per la verità scarsamente accompagnati da attività elettrica. I fenomeni si sono comunque rivelati perlopiù di debole o moderata intensità, con cumulati al suolo generalmente inferiori ai 50 millimetri.

Previsioni meteo Torino oggi

Per quanto riguarda la giornata di oggi, delle piogge hanno già interessato in maniera prevalentemente moderata e a tratti anche intensa la città di Torino, scaricando al suolo un accumulo di poco superiore ai 50 millimetri. Potrebbe trattarsi però di un accumulo ancora provvisorio in quanto acquazzoni sono possibili sul capoluogo piemontese fino ad almeno il pomeriggio odierno, prima di un lento e graduale miglioramento delle condizioni meteo in un contesto sempre prettamente nuvoloso.