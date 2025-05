Meteo Torino – Anticiclone assicura stabilità e bel tempo con clima tardo-primaverile anche in città: le previsioni

Ancora temporali sul settore alpino

In queste ore assistiamo ancora nella nostra Penisola all’azionamento di piogge e temporali soprattutto lungo il settore alpino, con fenomeni localmente anche intensi, mentre in Calabria le condizioni meteo appaiono in miglioramento, dopo il maltempo pomeridiano. Le condizioni meteo, altrove e Torino compresa, come vedremo, rimangono più stabili e asciutte, con temperature che non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli poco o parzialmente nuvolosi si sono susseguiti dalle prime ore della notte e fino a questo pomeriggio a Torino, dove le condizioni meteo sono apparse pertanto stabili e asciutte e tali resteranno anche in serata, nonostante addensamenti maggiori in transito, ma coerentemente con quanto avverrà sulla gran parte del Paese. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +16°C di minima e i +27°C di massima circa.

Ampie schiarite in avanzamento per domani

L’Alta pressione di matrice azzorriana tornerà a spingere verso il Mediterraneo nella giornata di domani giovedì 29 maggio e, benché qualche nota di maltempo si azionerà ancora in alcune aree del Paese in maniera localmente anche intensa, le condizioni meteo si manterranno stabili e asciutte a Torino, dove peraltro avanzeranno ampie schiarite a partire soprattutto dal pomeriggio. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve diminuzione nei valori massimi.

Stabilità e bel tempo dominanti per venerdì, con temperature in aumento

Nella giornata di venerdì 30 maggio gli effetti dell’Anticiclone azzorriano si estenderanno in tutto il Paese, con condizioni meteo di conseguenza visibilmente stabili e asciutte a Torino, dove i cieli rimarranno pressoché sereni dalla notte e fino a sera. Le temperature, in questo caso, sono invece attese in aumento sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi rispetto ai valori previsti per le precedenti 24 ore, con clima tipicamente tardo-primaverile.

