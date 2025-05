Meteo domani 28 maggio: sole e nubi sparse in Italia, non mancherà qualche acquazzone su questi settori

Situazione sinottica europea Vasto anticiclone delle Azzorre con massimi intorno a 1025 hPa sulle omonime Isole che si estende verso l’Europa occidentale. Un piccolo cavetto d’onda transita sul Mediterraneo orientale portando un po’ di instabilità con fenomeni sparsi anche su alcune zone d’Italia. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate con valori di pressione minimi al suolo intorno a 990 hPa tra Islanda e Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 28 maggio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni sui rilievi alpini, asciutto altrove con velature in transito. Tra la sera e la notte fenomeni in movimento su Friuli, Veneto e Romagna, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata qualche pioggia in arrivo sui settori adriatici, asciutto altrove con nuvolosità medio-alta in transito. Temperature minime stazionarie e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo in Appennino con locali acquazzoni tra Campania, Basilicata e Calabria, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte velature in transito, localmente anche compatte. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari da poco mossi a molto mossi.

