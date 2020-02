METEO TORINO – ANTICICLONE in atto, ma non mancherà qualche disturbo NUVOLOSO, ecco le previsioni

Tempo generalmente stabile in Italia, pioviggini da questa sera in Liguria

Gli effetti dell’Anticiclone si fanno sentire su gran parte della nostra Penisola, con condizioni meteo generalmente stabili sulla totalità del territorio nazionale. Tuttavia nella giornata odierna si osserva un aumento della copertura nuvolosa sull’alto versante tirrenico con addensamenti talvolta anche massicci. Sarà solo il preludio di una debole ondata di maltempo innescata da una blanda circolazione instabile sul Mar Ligure e che interesserà dunque alcune aree della Liguria, in particolar modo il genovese. Altrove il tempo rimarrà ancora asciutto, anche a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

La giornata odierna di Torino è caratterizzata da condizioni meteo generalmente stabili, con cieli tuttavia disturbati di tanto in tanto dal transito di qualche annuvolamento irregolare ma comunque innocuo. Ciò è dovuto all’inserimento di correnti instabili provenienti dai quadranti nordoccidentali, comunque non in grado di apportare precipitazioni sul capoluogo piemontese. Tale evoluzione riguarderà la città anche per il resto del pomeriggio corrente e della serata, con clima comunque piuttosto invernale: gli estremi termici giornalieri misurano oggi infatti +3°C di minima a cui è seguita una massima intorno ai +12°C.

Per domani nessuna novità in arrivo

Per quanto riguarda la giornata di domani domenica 9 febbraio non sembrano esserci particolari novità all’orizzonte, ne dal punto di vista meteorologico, ne da quello termico a Torino. Infatti le condizioni meteo rimarranno pressoché stabili con cieli poco o parzialmente nuvolosi e le temperature oscilleranno in maniera fisiologica attorno ai valori odierni. Dal punto di vista prettamente termodinamico, una giornata pressoché fotocopia rispetto a quella di oggi.