METEO TORINO – ANTICICLONE no stop, prosegue la SICCITÀ sul PIEMONTE; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! Inverno decisamente anomalo in questa seconda parte, con dominio anticiclonico che persiste ormai da 50 giorni, salvo brevi interruzioni. In tal modo il tempo si presenterà ancora stabile sulle regioni settentrionali, andando ulteriormente ad aggravare la situazione di siccità. Vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni nel dettaglio.

Weekend stabile su Torino ed il Piemonte

Mese di febbraio al via con tempo stabile ed asciutto sul Piemonte. Anche in questo weekend, infatti, si osserverà tempo stabile su Torino, riparato dalle Alpi alle correnti nord-occidentali. Qualche velatura potrà transitare nel corso della giornata odierna, ma senza fenomeni. Nottetempo possibile ritorno di nubi basse e foschie sui settori di pianura orientali. Le temperature oscilleranno tra un valore minimo di +2°C ed uno massimo di circa +14°C, in calo domani con minime attorno alle zero ed i valori massimi non oltre i +10/+11°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Super anticiclone la prossima settimana, siccità senza fine

Meteo Torino – Aggiornamenti modellistici pessimi dal punto di vista pluviometrico, con l’alta pressione dominante anche la prossima settimana sul nordovest Italia, aggravando ulteriormente la situazione di siccità presente sul Piemonte. Il vortice polare decisamente intenso, favorirà l’espansione di un nuovo coriaceo campo anticiclonico sul Mediterraneo centrale, portando ancora tempo stabile sul Piemonte. Da segnalare il ritorno di forti venti di Föhn nella giornata di lunedì, attivati dal passaggio sui Balcani e regioni adriatiche di un rapido fronte freddo.

CONTINUA A LEGGERE