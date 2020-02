METEO TORINO – BEL TEMPO con l’ANTICICLONE, qualche disturbo NUVOLOSO potrebbe interessare la città, ecco quando

Di nuovo bel tempo sulla nostra Penisola con il sole prevalente

Dopo una breve parentesi di maltempo che non ha interessato comunque le regioni settentrionali e generata da un veloce fronte freddo di una perturbazione nordatlantica, è tornato il bel tempo sulla nostra Penisola e da oggi le temperature subiscono un nuovo incremento. L’innalzamento delle temperature non si arresterà con oggi, ma proseguirà per tutto il weekend imminente grazie alla rimonta anticiclonica di matrice sub-tropicale, la prima di quest’inverno (le precedenti mostravano una componente oceanica nettamente maggioritaria). Anche a Torino le condizioni meteo risultano stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Fin dalle ore mattutine la città di Torino è alle prese con condizioni meteo di evidente stabilità, grazie ai cieli soleggiati portati da una rimonta anticiclonica di matrice africana, come scritto in precedenza. Tali condizioni persisteranno fino al termine della serata odierna, con il tempo che dunque rimarrà asciutto. Il capoluogo piemontese ha subito già un primo innalzamento delle temperature, con i valori minimi che si sono attestati intorno ai +3°C, mentre quelli massimi si sono registrati vicino ai +16°C.

Nessuna novità in arrivo per domani

Nessuna novità in arrivo per la giornata di domani sabato 22 febbraio a Torino, ne sul fronte meteorologico con i cieli che rimarranno pressoché sereni per tutta la durata del giorno, salvo qualche nube passeggera nel corso della notte, ne sul fronte termico, con le temperature che, tolto un possibile lieve aumento dei valori minimi, non dovrebbero però subire grosse variazioni rispetto alla giornata odierna, oscillando fisiologicamente.