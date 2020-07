METEO TORINO – BEL TEMPO e TEMPERATURE gradevoli ma attenzione ai prossimi giorni con TEMPORALI più probabili, i dettagli

Meteo Italia: Anticiclone prevalente in questi giorni

Anche se non si tratta di totale dominio da parte dell’Anticiclone sull’Italia, le condizioni meteo su gran parte del nostro paese sono stabili e soleggiate. Solo tra Emilia Romagna e Marche abbiamo qualche nota d’instabilità maggiore in questa prima parte della giornata di Martedì 8 Luglio con piogge o acquazzoni. Per il resto tempo stabile e clima gradevole con le correnti settentrionali in transito. Da segnalare soltanto forti raffiche di vento e mari mossi o molto mossi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per la città di Torino

Cieli poco nuvolosi in queste ore sulla città di Torino, temperature gradevoli con valori che non raggiungono neppure i 25°c. Nelle prossime ore della giornata odierna le condizioni meteo sul capoluogo del Piemonte si manterranno stabili con cieli per lo più soleggiati. Situazione meteo invariata per domani e per la giornata di Giovedì 9 Luglio, a seguire attenzione al possibile ritorno dell’attività convettiva con l’abbassamento del flusso atlantico più instabile. Tra la giornata di Venerdì e quella di Sabato infatti non escludiamo la possibilità di piogge o temporali.

Forti raffiche di vento in Italia

Giornata all’insegna della spiccata variabilità al nord Italia, specie sull’Emilia Romagna con cieli irregolarmente nuvolosi e locali precipitazioni. Da segnalare soprattutto forti raffiche di vento in queste ore con picchi di velocità prossimi i 100 km/h. Di conseguenza mari mossi o molto mossi lungo le coste esposte alle correnti settentrionali. Nei prossimi giorni le correnti settentrionali resteranno prevalenti ma subiranno un’attenuazione con l’Anticiclone presente e più stabile.