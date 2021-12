METEO TORINO – Bel tempo, ma FREDDO sul PIEMONTE, poi arriva la NEVE! Le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! Le condizioni meteorologiche si mantengono decisamente dinamiche sull’Italia, per la frequente discesa di impulsi perturbati dal nord Europa. In questa fase, tuttavia, il Piemonte rimarrà riparato dall’Arco Alpino alle umide correnti nord-occidentali, ma nel corso della prossima settimana è atteso un peggioramento del tempo con neve fino in pianura. Vediamo le previsioni meteo per il Piemonte ed il capoluogo nel dettaglio.

Domenica di bel tempo su Torino

Cieli sereni o poco nuvolosi su Torino e gran parte delle pianure piemontesi in questo prosieguo di weekend. Nonostante l’Italia sia sotto un flusso umido ed instabile nord-occidentale, l’Arco Alpino riesce a proteggere le pianure piemontesi da eventuali insidie. Nubi addossate solo lungo l’Arco Alpino, con deboli nevicate possibili sui settori di confine. Freddo di notte ed al primo mattino con possibili gelate. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

La settimana inizia stabile, poi arriva la neve!

Meteo Torino – La prossima settimana sarà inizialmente stabile sul Piemonte ed il suo capoluogo. Le correnti settentrionali addosseranno infatti nubi lungo l’Arco Alpino di confine, determinando invece cieli pressoché sereni o poco nuvolosi sui settori di pianura. Il tempo volgerà poi verso un nuovo peggioramento con nubi in aumento nel corso della serata di martedì, per l’arrivo di una perturbazione dal nord Europa. Date le temperature in calo, la neve riuscirà a raggiungere le pianure piemontesi e la città di Torino per la festività dell’Immacolata.

