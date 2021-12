METEO – IMMACOLATA con NEVE in PIANURA al nord e MALTEMPO al centro-sud, le ultimissime!

Italia ancora in balia del maltempo nei prossimi giorni

L’Italia si ritrova in balia delle instabili correnti nord atlantiche, con momentanei apporti freddi di matrice artico-marittima. La causa è da ricercare in un anticiclone delle Azzorre defilato in pieno Oceano Atlantico, lasciando l’Europa e l’Italia “prede” facili del maltempo. Nel corso dei prossimi giorni, quindi, insisteranno condizioni meteo spiccatamente instabili sul nostro Paese, ma con la festività dell’Immacolata che farà registrare la prima neve di stagione a quote di pianura sul nord Italia.

Aria fredda in ingresso sull’Italia, torna la neve anche sull’Appennino

Dopo il momentaneo aumento termico avvenuto in particolare sulle regioni centro-meridionali, dalla seconda parte della giornata odierna affluirà aria fredda con conseguente calo delle temperature. Con la discesa del minimo al suolo verso il basso Tirreno, le tese e miti correnti di Libeccio verranno sostituite tra la sera e la prossima notte da quelle di Bora e Tramontana. L’aria fredda in arrivo farà quindi scendere nuovamente la quota neve lungo l’Appennino, attesa inizialmente attorno ai 1400-1600 metri su Abruzzo, Marche ed Appennino Umbro-Laziale, ma in progressivo calo dalla notte sin verso gli 800-1000 metri. Deboli nevicate saranno ancora possibili nel corso del mattino sul Triveneto, a partire dai 400-600 metri. Lunedì l’ulteriore apporto freddo favorirà deboli nevicate sull’Appennino centrale e Romagnolo a partire dai 500-800 metri, mentre attorno ai 900-1200 metri su quello meridionale e Sicilia.

Maltempo per l’Immacolata, arriva la “tempesta bianca” sul nord Italia

L’avvio della prossima settimana farà registrare una tregua dal maltempo al centro-nord, con tempo mediamente stabile sui settori del medio Tirreno e di Nordovest. Una nuova perturbazione, tuttavia, raggiungerà l’Italia la notte tra il 7 e l’8 dicembre, portando un peggioramento del tempo ad iniziare dalle regioni di Nordovest. L’aria fredda che affluirà nelle prossime ore, favorirà la formazione di un cuscinetto d’aria fredda sulla Pianura Padana, con temperature prossime allo zero su tutta la colonna d’aria. I fenomeni quindi, risulteranno nevosi sino alle quote di pianura ad iniziare da Piemonte, ovest Lombardia ed Emilia. Nel corso del pomeriggio dell’8 dicembre le nevicate si estenderanno al Triveneto e localmente alle coste della Liguria. Neve probabile in città come Torino, Milano, Parma, Piacenza, Brescia, Alessandria, Mantova, Belluno, Trento, Bolzano fino a lambire Genova e Savona. Il richiamo mite meridionale potrebbe tagliare fuori, dalle nevicate, il basso Veneto, la Romagna e forse il mantovano. Trattandosi di una previsione a 72 ore, quindi potenzialmente ancora soggetta a variazioni, vi consigliamo di rimanere aggiornati con i nostri prossimi editoriali. La prima neve di stagione, tuttavia, è in arrivo su parte della Pianura Padana!