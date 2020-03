METEO TORINO – Calano le TEMPERATURE col transito di NUBI IRREGOLARI, ecco le previsioni

Maltempo sulle Isole Maggiori e in alcune zone del sud Italia, più asciutto altrove

Nella giornata odierna un flusso umido perennemente attivo sul Mediterraneo meridionale negli ultimi giorni, porterà ancora delle piogge in Italia in particolare sulle Isole Maggiori, dove tuttavia non sono attesi per oggi fenomeni particolarmente intensi. Note di maltempo sono attese entro fine serata anche sulla Calabria jonica, sull’Appennino lucano e, localmente anche nel Lazio. Qualche fiocco potrebbe scendere in tarda sera a partire dai 1000/1100 metri sull’Abruzzo, in successivo rapido abbassamento. Altrove il tempo si mostra nettamente più asciutto, anche a Torino, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Torino oggi

La giornata odierna di Torino, seppur disturbata dal transito di nuvolosità irregolare che si è più volte alternata a fasi soleggiate più o meno durature, è stata comunque fin qui stabile. Tali condizioni si rinnoveranno e si protrarranno anche nel resto della serata corrente, in un contesto termico tutt’altro che invernale: a seguito di una minima (provvisoria) di +10°C che verrà ritoccata in serata, è seguita una massima prossima ai +13°C.

Calo termico per domani

Per la giornata di domani lunedì 23 marzo se non sono previste particolari variazioni sul fronte meteorologico sulla città di Torino, con i cieli che si alterneranno tra fasi più nuvolose ad altre più soleggiate, è dal punto di vista delle temperature che arrivano le più grandi novità, grazie all’afflusso del freddo continentale. E’ atteso infatti un crollo dei valori termici soprattutto per quanto riguarda quelli minimi, calo che comunque si ripercuoterà seppur in misura minore anche su quelli massimi.