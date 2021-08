METEO TORINO – CALDO in ulteriore AUMENTO, poi dopo FERRAGOSTO si volta pagina; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! Il fine settimana del Ferragosto vedrà il picco del caldo sul nord Italia. Il promontorio nord africano, alimentato da masse d’aria roventi di natura subtropicale, è in deciso rinforzo in queste ore sull’Europa sudoccidentale. Il weekend di Ferragosto risulterà quindi stabile e caldo su Torino. La prossima settimana, tuttavia, si volta pagina, per l’arretramento del campo anticiclonico ed il conseguente ingresso di correnti oceaniche. Vediamo le previsioni meteo per Torino nel dettaglio.

Weekend di Ferragosto stabile e caldo

Meteo Torino – Il weekend di Ferragosto trascorrerà in compagnia della stabilità su tutto il Piemonte. Il promontorio nord africano manterrà condizioni meteo soleggiate su tutta la regione e sulla città di Torino. Locali acquazzoni non si escludono sui settori alpini nel corso delle ore pomeridiane di domenica, ma si tratterà di fenomeni molto localizzati e di breve durata. La scorsa notte è trascorsa con temperature decisamente tropicali sul capoluogo piemontese, con le colonnine di mercurio che hanno faticato a scendere al di sotto dei +22°C in città. Il bel tempo e l’ulteriore apporto caldo nella bassa troposfera, favoriranno un ulteriore aumento dei valori massimi, attesi nel weekend fino ai +35°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Da lunedì fine del caldo con temperature in diffuso calo

Meteo Torino – Il caldo avrà le ore contate. Una saccatura atlantica in transito sul nord Europa tra lunedì e martedì, riuscirà a lambire l’Italia; si registrerà un diffuso calo delle temperature, con il caldo che verrà spazzato via anche sull’estreme regioni meridionali. Torneranno le piogge ed i temporali, specie al nordest e sui settori adriatici, mentre il Piemonte e la città di Torino verranno risparmiati dai fenomeni, almeno inizialmente.

