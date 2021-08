METEO – Il SUPER CALDO ha le ore contate, attesi FORTI TEMPORALI e CROLLO delle TEMPERATURE per la prossima settimana

Meteo – Non solo stop al caldo e crollo delle temperature, ma sono attesi anche forti temporali . Il transito del fronte freddo tra lunedì e martedì, favorirà lo sviluppo di celle temporalesche localmente anche di forte intensità. In particolare i primi temporali sono attesi nel corso della giornata di lunedì 16 agosto sul Trentino-Alto Adige e Prealpi veneto-friulane. Tra la sera di lunedì e la notte di martedì l’impulso instabile scivolerà verso sud, determinando l’estensione dei fenomeni a tutto il Triveneto ed alla Lombardia. Piogge e temporali in arrivo sull’Emilia-Romagna e medio Adriatico nella prima parte di martedì 17 agosto. Dati gli elevati contrasti termici, i fenomeni potranno localmente risultare di forte intensità ed accompagnati da grandinate e colpi di vento. Mercoledì l’aria fresca e l’instabilità si estenderà anche alle regioni meridionali, ponendo definitivamente fine al caldo intenso.

Ultima parte di agosto meno calda

Meteo – Secondo gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici, la seconda parte di agosto risulterà meno calda. L’apice del caldo è stato con ogni probabilità raggiunto durante questa settimana sull’Italia, con l’estate che proseguirà in questa sua ultima parte con ondate di caldo più contenute. In particolare dopo il break temporalesco, l’anticiclone riproverà a raggiungere nuovamente i settori occidentali italiani, riportando un po di caldo sull’Italia, ma senza eccessi. Non si esclude il ritorno dell’instabilità diurna al nord e sulle aree interne Peninsulari, per infiltrazioni umide in quota. Rimanete aggiornati!

