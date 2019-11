METEO TORINO – L’AUTUNNO sarà ancora unico protagonista in città, tutti i dettagli dei prossimi giorni

Forte maltempo sulle regioni centro-settentrionali

Il forte maltempo sta letteralmente flagellando molte aree del centro-nord, con fenomeni anche violenti tra Lazio, Toscana Emilia-Romagna e Veneto. E’ soprattutto in quest’ultima regione dove la situazione potrebbe presentare delle criticità nelle prossime ore, data anche l’allerta rossa emanata dal Dipartimento di Protezione Civile nella giornata di ieri. In nottata forti rovesci si sono avuti anche in Liguria e Piemonte, con neve a bassa quota nel cuneese. A Torino questa notte è caduta solo pioggia, come vedremo.

Il sud Italia rimane prevalentemente al riparo dalle correnti atlantiche

Nonostante una situazione di forte instabilità attiva in queste ore del pomeriggio e nelle prossime della serata sul Tirreno centro-settentrionale, le regioni meridionali restano per ora al riparo dalle correnti atlantiche portate da una saccatura in affondo sul Mediterraneo. Nonostante infatti la nuvolosità, il tempo è praticamente rimasto asciutto ovunque sulle regioni del sud Italia, anche se tali condizioni saranno destinate a mutare nel corso delle prossime ore soprattutto in Campania e aree tirreniche in generale.

Previsioni meteo Torino oggi

Torino è stata interessata nelle prime ore della giornata odierna da un sistema perturbato proveniente dai quadranti occidentali, a causa di un minimo depressionario che nel corso della nottata si è posizionato sulla Costa Azzurra apportando rovesci anche particolarmente intensi sulla Liguria e sul Piemonte. Mentre nevicate a bassa quota e fin sui 100/200 metri hanno interessato il cuneese questa notte, a Torino non è giunto abbastanza freddo, con la pioggia vera protagonista della nottata e che ha scaricato in città un accumulo di circa 10 millimetri.