METEO TORINO – Correnti fredde ma secche, colpo di coda dell’Inverno con gelo e neve al sud Italia

METEO TORINO: crollo delle temperature in queste ore

Il mese di Febbraio iniziato con il clima primaverile in tutta Italia e specie in Piemonte dove la colonnina di mercurio ha superato addirittura i 20°c in diverse città, potrebbe subire un colpo di coda dell’Inverno già nelle prossime ore con le temperature in picchiata anche di 15°c rispetto i valori di ieri. Anche la città di Torino, come vedremo, subirà gli effetti delle correnti settentrionali piuttosto fredde ma anche secche.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Situazione meteo Italia

Correnti fredde di natura polare-marittima sono in transito sull’Europa sotto la spinta di una vasta depressione con diversi centri di bassa pressione al suolo fino a 970 hPa tra Islanda e Scandinavia. L’ Anticiclone si espande dall’ oceano Atlantico verso nord con valori di pressione al suolo intorno a 1030 hPa. Sulla città di Genova e sulla Liguria più in generale le condizioni meteo si manterranno stabili nelle prossime 24-48 ore ma con le temperature in calo.

Nevicate in arrivo in alcune regioni dell’Italia

Le correnti settentrionali più fredde sono in arrivo in queste ore sull’Italia, nevica in questi minuti sulle Alpi di confine fino a quote basse, neve che tornerà a cadere anche sulle Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia entro la giornata di domani e fino a 200-600 metri di quota.