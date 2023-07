Meteo Torino – Correnti umide in transito, qualche rovescio potrebbe raggiungere la città, le previsioni

Maltempo al nord con grandine, meglio al centro-sud

E’ già evidente in queste ore un nitido miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, dopo che per tutta la prima parte della giornata odierna piogge, temporali e grandine anche di dimensioni notevoli hanno interessato in particolare alcune aree del nord, ma non Torino come vedremo. Rimane invece decisamente più stabile e asciutto al centro-sud, dove il caldo africano è protagonista con picchi locali di oltre +40°C su pianure interne di Sardegna e Puglia, dove punte simili si raggiungono anche lungo l’area costiera adriatica.

Previsioni meteo Torino oggi

Nuvolosità in transito caratterizza la città di Torino fin dalle prime ore della notte, con cieli perlopiù irregolarmente nuvolosi con qualche temporanea e parziale schiarita nel corso della mattinata. Nel corso delle prossime ore, in linea con un miglioramento nel resto del nord, le condizioni meteo si manterranno stabili e asciutte, con temperature che in questo contesto si sono quest’oggi attestate tra i +20°C di minima e i +30°C di massima circa.

Qualche rovescio nella notte di domani, poi graduali schiarite

Qualche rovescio potrebbe tuttavia raggiungere Torino nella notte di domani venerdì 14 luglio, al netto di un miglioramento atteso altrove, miglioramento che solo successivamente riguarderà anche il capoluogo piemontese, con schiarite graduali a partire dal mattino che porteranno i cieli a risultare poco o parzialmente nuvolosi in serata. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, con al più lievi oscillazioni al rialzo nei valori minimi e al ribasso in quelli massimi.

Cieli variabili per sabato, qualche possibile piovasco in serata

Una spiccata variabilità riguarderà Torino nella giornata di sabato 15 luglio, con schiarite alternate a fasi decisamente più nuvolose, in particolare nella serata, quando non è escluso qualche possibile rapido piovasco, a causa del transito di correnti più umide in quota. Le temperature, anche in questo caso, non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più in lieve aumento nei valori massimi.

