Meteo Torino – Debole e possibile passaggio perturbato, con aumento delle temperature: ecco le previsioni

Tempo in prevalenza stabile sull’Italia

Fatto salvo per qualche isolato rovescio che sta iniziando ad interessare la Liguria in queste ore a causa dell’intromissione di correnti più umide che già nella prima parte della giornata odierna avevano portato un aumento consistente della nuvolosità sull’alto versante tirrenico, le condizioni meteo sulla nostra Penisola rimangono stabili e asciutte, grazie all’espansione di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana che riguarda il Mediterraneo centrale già da questo Weekend. Il tempo pertanto appare stabile anche a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli poco o parzialmente nuvolosi si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Torino, dove le condizioni meteo sono apparse comunque stabili e asciutte, grazie agli effetti portati al suolo dal suddetto Anticiclone azzorriano. In serata un aumento della nuvolosità si prospetta per il capoluogo piemontese, con nubi irregolari in transito coerentemente con un peggioramento che riguarderà in primis aree non lontane dalla città (scopri quali). Le temperature, risultano quest’oggi comprese inoltre tra i -2°C di minima e i +5°C di massima, con gelate considerevoli al mattino e valori pertanto pienamente invernali.

Domani possibile qualche piovasco

Nella giornata di domani mercoledì 21 dicembre si assisterà ad un blando peggioramento sulla nostra Penisola che potrebbe coinvolgere anche Torino, dovuto al passaggio di un flebile cavo perturbato di natura atlantica. Qualche piovasco potrebbe pertanto fare ingresso sul capoluogo piemontese in mattinata, a seguito della quale i cieli risulteranno variabili, ma con tempo più asciutto. Le temperature in questo contesto sono attese in aumento sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.

Tempo migliore per giovedì, ma con passaggi nuvolosi persistenti

Condizioni di tempo migliore interesseranno invece Torino nella giornata di giovedì 22 dicembre, quando il maltempo residuale si concentrerà perlopiù sulle regioni centrali tirreniche, sia pur comunque in forma isolata o sparsa. Tempo che infatti in città apparirà stabile e asciutto, nonostante passaggi nuvolosi a tratti anche piuttosto consistenti, specie in mattinata e in serata. Le temperature, questa volta, sono attese stazionarie o in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

