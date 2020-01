METEO TORINO: piogge previste nelle prossime ore ma l’Inverno non decolla, i dettagli

Entriamo nel pieno dell’Inverno

La stagione invernale è risultata finora fortemente condizionata dal Vortice Polare, ora sull'Europa le correnti nord-atlantiche prendono il posto dell'Anticiclone e con esse avremo condizioni meteo più instabili e invernali, specie in Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania e Austria. Sull'Italia le correnti perturbate e fredde da nord-ovest arriveranno solo in parte sotto la protezione dell'arco alpino, tuttavia a Torino non si esclude la possibilità di deboli piogge, vediamo i dettagli.

Inverno sterile in Italia

Le correnti fredde dai quadranti settentrionali raggiungeranno solo in parte l’Italia. Saranno soprattutto le regioni alpine di confine a risentirne con le temperature in calo nei prossimi giorni e con la neve in arrivo fino a quote basse. La stagione invernale è risultata finora fortemente condizionata dal Vortice Polare, una stagione molto statica con l’Anticiclone prevalente in Europa e in Italia e con poche precipitazioni. Attenzione poi al ritorno dell’Anticiclone nei primi giorni del mese di Febbraio e stagione invernale quasi compromessa

Tempo previsto a Torino

Inverno 2020 fortemente condizionato dalla salute del Vortice Polare che risulta piuttosto compatto e in grado di inibire gli scambi di calore tra i meridiani. Torino sarà una delle prime città d’Italia e vedere qualche precipitazione nelle prossime ore, si tratterà tuttavia di fenomeni di debole intensità. Clima fresco ma non freddo con le temperature previste in lieve calo e pressappoco in linea con la climatologia di riferimento o leggermente superiori.