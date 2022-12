Meteo Torino – Dopo la neve maggiore stabilità con schiarite alternate a fasi più nuvolose: le previsioni

Instabilità ancora protagonista sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono ancora perturbate nella giornata odierna a causa dell’arrivo dell’ennesima perturbazione che ha portato rovesci soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con particolare coinvolgimento dei settori tirrenici e di quelli nordorientali. Più stabile al nordovest, Torino compresa come vedremo, e al sud anche se non è mancato maltempo in Campania, con qualche sconfinamento anche su Molise e alta Puglia.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli nuvolosi si sono susseguiti fin dalle prime ore della notte a Torino, dove le condizioni meteo appaiono comunque stabili e asciutte, a seguito delle nevicate che l’hanno coinvolta nella giornata di ieri. Graduali schiarite stanno avanzando dal pomeriggio e saranno decisamente più ampie a partire da questa sera, quando i cieli potranno tornare sereni coerentemente con un miglioramento in tutto il nord. Le temperature, in questo contesto, si attestano in città tra gli 0°C di minima e i +5°C di massima circa.

Cieli sereni per domani, nubi irregolari in transito in serata

La rimonta dell’Alta pressione di origine azzorriana con componente subtropicale che si prospetta per la giornata di domani sabato 17 dicembre, porterà un generale miglioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese, con cieli che appariranno sostanzialmente sereni fin dalle prime ore della notte anche a Torino. Nubi irregolari potranno transitare in serata, ma con assenza di fenomeni. Le temperature inoltre non subiranno significative variazioni, attestandosi intorno ai valori odierni con fisiologiche fluttuazioni.

Domenica nuvolosa, ma stabile grazie all’Anticiclone

La giornata di domenica 18 dicembre sarà invece notevolmente più nuvolosa e nel complesso decisamente cupa a Torino, dove le condizioni meteo comunque si manterranno stabili e asciutte grazie ad un promontorio anticiclonico che continuerà ad insistere sul Mediterraneo. Le temperature, in questo contesto, sono attese inoltre in aumento sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

