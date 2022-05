METEO TORINO – Dopo qualche PIOGGIA si fa strada un momentaneo miglioramento: altro MALTEMPO in arrivo, le previsioni

Pomeriggio di maltempo sull’Italia

Assistiamo nella giornata odierna a condizioni meteo ancora perturbate sui settori montuosi della nostra Penisola e sulla Sardegna, con qualche pioggia che ha interessato anche Torino come vedremo, a causa dell’afflusso di correnti instabili dovute alla presenza di una goccia fredda all’interno del Mediterraneo. Altrove il tempo è caratterizzato da una generale assenza di fenomeni e temperature che appaiono ovunque oltre la media del periodo e tipicamente estive.

Previsioni meteo Torino oggi

Se nella prima parte di giornata le condizioni meteo a Torino si sono mantenute tutto sommato stabili con cieli da poco a irregolarmente nuvolosi, è nel pomeriggio che qualche pioggia ha coinvolto la città, scaricando al suolo un accumulo comunque debole di circa 2 millimetri. In serata il tempo appare in miglioramento, così come nel resto del Paese salvo qualche eccezione (scopri dove), con temperature che si attestano tra i +17°C di minima e i +27°C di massima sul capoluogo piemontese.

Graduali schiarite per domani

Lo spostamento della suddetta goccia fredda sui settori più settentrionali dell’Africa determinerà un generale miglioramento del tempo sull’Italia, dove pure persisterà qualche disturbo pomeridiano specie in Sardegna e sull’Appennino Lazio-Abruzzese, ma con condizioni meteo che si manterranno più stabili altrove nella giornata di domani venerdì 27 maggio, Torino compresa. Qui in particolare sono attese graduali schiarite con cieli che potranno addirittura tornare sereni in serata, il tutto in un contesto termico che vedrà le temperature aumentare soprattutto nei valori minimi.

Rapido peggioramento per sabato

Una saccatura depressionaria di natura nordatlantica si farà strada nel weekend da nordest e provocherà un rapido peggioramento anche sulla città di Torino nella giornata di sabato 28 maggio. Qui in particolare dal pomeriggio avanzeranno addensamenti nuvolosi via via sempre più consistenti e con possibilità di qualche nuova pioggia in serata. Le temperature torneranno a calare nei valori minimi, al netto della stazionarietà prevista per quelli massimi.

