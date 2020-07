METEO TORINO – ESTATE a rischio con piogge o temporali in agguato nei prossimi giorni, i dettagli

Meteo Italia, si apre una fase movimentata

Instabilità in aumento dalla giornata di oggi sia al nord Italia che sulle restati regioni del Paese con piogge o temporali man mano più estesi. anche la città di Torino rivedrà i temporali convettivi nei prossimi giorni mentre il clima resterà piuttosto gradevole con le temperature di qualche punticino inferiori la media di riferimento. In questi minuti sul capoluogo piemontese troviamo nubi irregolari in transito come si nota dalle immagini satellitari. Il tutto viene generato dall’inserimento di una saccatura di bassa pressione nel Mediterraneo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Torino: temporali in arrivo

La mancanza di una figura anticiclonica sufficientemente solida sull’Europa favorisce l’inserimento di correnti atlantiche più fresche e instabili. Tempo a tratti perturbato su molti paesi del Vecchio Continente in questo periodo e clima fresco, anche in Italia avremo piogge o temporali sia oggi che nei prossimi giorni oltre a temperature a tratti inferiori la media di riferimento. Il passaggio instabile sull’Italia genererà diversi episodi temporaleschi da oggi e fino al prossimo weekend, non si esclude la possibilità di grandinate localmente anche intense e forti raffiche di vento.

Meteo Estate: per ora temporali, grandine e raffiche di vento

Brusco stop dell’Estate con temporali, grandine, vento e soprattutto temperature sotto la media. Mentre l’Anticiclone delle Azzorre dominante in Europa nella scorsa settimana si ritira nella sua sede di origine in pieno oceano Atlantico, le correnti fresche e instabili dai quadranti settentrionali raggiungono il Mediterraneo in queste ore e lo faranno per tutto il resto della settimana in corso. Per questo motivo in Italia avremo condizioni meteo instabili o perturbate con piogge, temporali, grandine e forti raffiche di vento, non solo sui rilievi alpini o appenninici ma anche in città e lungo le coste.