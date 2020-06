METEO TORINO – Estate in grande difficoltà con piogge e temporali a raffica, ecco le previsioni per i prossimi giorni

Situazione Meteo in Italia

L’Anticiclone Africano risulta finora piuttosto pigro e assente nello scacchiere meteo generale. Salvo che per una decisa espansione sul Mediterraneo e in Italia durante il mese di Maggio, le perturbazioni sono libere di agire indisturbate anche in Italia e scaturire condizioni meteo fortemente perturbate specie sulle regioni settentrionali con veri e propri nubifragi. Anche sulla città di Torino troviamo del maltempo con piogge diffuse, nei prossimi giorni avremo ancora precipitazioni in arrivo e clima per nulla estivo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo: Giugno dai connotati per niente estivi

Si avverte la mancanza di una figura anticiclonica stabile in Italia e in grado di garantire bel tempo per diversi giorni consecutivi. Sulla città di Torino la giornata odierna risulterà instabile con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e con essi anche delle piogge. Fenomeni tuttavia non particolarmente intensi. Anche nei prossimi giorni avremo condizioni meteo instabili o perturbate con piogge, temporali e possibile grandine. La Primavera procede il suo corso con piogge e temporali anche di forte intensità mentre le temperature risulteranno a tratti inferiori la media di riferimento.

Previsioni meteo per i prossimi giorni di Giugno

La seconda settimana del mese di Giugno potrebbe trascorrere pertanto con piogge o temporali protagonisti in gran parte dell’Italia specie sulle regioni settentrionali. Il tutto generato da una vasta circolazione di bassa pressione di matrice nord-atlantica e in approfondimento sul Mediterraneo centrale dove le correnti più fredde in quota contrasteranno con quelle più calde di matrice mediterranea generando così piogge o temporali anche di forte intensità. Il tutto con le temperature che se andrà bene si allineeranno con la media del periodo.