Meteo Torino – Fase più statica con nubi in transito, ma assenza di piogge in città: ecco le previsioni

Tempo torna stabile in Italia

Dopo una notte e una mattinata di maltempo su alcune zone settentrionali del Paese e su parte della Toscana, le condizioni meteo sono andate rapidamente migliorando nel pomeriggio grazie alla traslazione della goccia fredda verso il Mediterraneo occidentale, che ha favorito un aumento del campo barico sull’Italia. Il tempo infatti risulta generalmente stabile e asciutto sulla nostra Penisola e a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Dopo una nottata prevalentemente nuvolosa a Torino, qualche schiarita è avanzata in città con cieli poco o parzialmente nuvolosi dal mattino e con condizioni meteo che rimangono pertanto stabili e asciutte e tali resteranno anche in serata, coerentemente con quanto si registrerà nel resto del Paese. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +9°C di minima e una massima prossima ai +19°C, in lieve ripresa rispetto ai valori registrati nella giornata di ieri.

Domani ancora prevalente bel tempo

Un aumento del campo barico troverà sostanziale conferma nella giornata di domani venerdì 11 novembre in Italia e assicurerà condizioni meteo stabili e asciutte anche a Torino, dove i cieli ancora una volta si manterranno poco o parzialmente nuvolosi e questa volta fin dalle prime ore della notte. Le temperature in questo caso non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve calo nei valori minimi.

Nuvolosità in aumento per sabato, ma in un contesto che si manterrà stabile

Nonostante l’avvicinamento di una nuova goccia fredda in arrivo da est/sudest, le condizioni meteo a Torino risulteranno stabili e asciutte anche nella giornata di sabato 12 novembre, con cieli poco o parzialmente nuvolosi nella notte e al mattino e irregolarmente nuvolosi a partire dal pomeriggio, quando è pertanto atteso un aumento della nuvolosità. Le temperature, in questo contesto, non subiranno ancora una volta variazioni rilevanti, attestandosi pressappoco intorno ai valori previsti nelle precedenti 24 ore.

