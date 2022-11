Meteo Torino – Fase più statica con stabilità, ma con cieli spesso variabili e altalena termica: i dettagli

Pausa dal maltempo sull’Italia

Risulta in queste ore evidente un miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, dove, dopo la giornata di ieri quando il maltempo ha persino provocato qualche danno e disagio, si registra la prevalente assenza di fenomeni, fatto salvo isolate eccezioni sulla Toscana centro-settentrionale. Tale miglioramento, oltre ad essere comunque breve, è accompagnato da un clima pienamente autunnale o tardoautunnale. Quanto detto fin qui per la stragrande maggioranza del Paese, vale anche per Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Il transito di nubi irregolari ha caratterizzato la prima parte della giornata odierna a Torino, dove le condizioni meteo si sono mantenute stabili e asciutte anche nel pomeriggio, quando peraltro sono progredite delle schiarite. In serata nuove nubi irregolari marchieranno i cieli sabaudi, in un contesto che risulterà ancora una volta stabile e asciutto, differentemente da quanto avverrà più a sud (scopri dove). Le temperature inoltre si attestano quest’oggi tra i +6°C di minima e una massima prossima ai +13°C, valori decisamente freschi.

Nubi in transito anche per domani, con temperature in aumento

Un nuovo passaggio perturbato interesserà nella giornata di domani venerdì 18 novembre il nostro Paese, che assisterà pertanto a un altro peggioramento. Anche in questo caso tuttavia, le condizioni meteo a Torino si manterranno stabili e asciutte, malgrado cieli spesso irregolarmente o addirittura prevalentemente nuvolosi (specie nella notte). Le temperature, in questo contesto, sono attese in aumento sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

Variabilità per sabato, con massime nuovamente in diminuzione

L’inizio del prossimo fine settimana sarà caratterizzato da spiccata variabilità a Torino, dove i cieli risulteranno poco o parzialmente nuvolosi nella prima parte di sabato 19 novembre, con nubi irregolari nel pomeriggio a cui seguiranno ampie schiarite in serata, quando potrebbe addirittura tornare la totale serenità. Le condizioni meteo pertanto risulteranno relativamente stabili e asciutte, mentre le temperature sono attese in diminuzione nei valori massimi a fronte della stazionarietà o del lieve aumento di quelli minimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.