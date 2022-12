Meteo Torino – Feste di Natale stabili, ma con foschie e nubi basse; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buon weekend di Natale e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori piemontesi. Alta pressione in affermazione sull’Italia, con valori al suolo fino a 1018 hPa sulle regioni di Nordovest, favorirà una fase stabile su tutto il Paese. Tuttavia, i cieli saranno spesso grigi sulla Pianura Padana, complice la presenza di nebbie e nubi basse. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Weekend di Natale tra nubi basse e foschie su Torino

Meteo stabile sul Piemonte, grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 1018 hPa ed in ulteriore rinforzo per la giornata di Natale. Il weekend trascorrerà quindi asciutto su tutta la regione, ma con dense foschie e nubi basse sulle pianure per il consolidamento di condizioni di subsidenza nei bassi strati. Dense foschie e nubi basse anche su Torino. Qualche schiarita è attesa sui settori alpini e pedemontani. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature in decisamente miti su Torino e comprese tra i +5°C ed i +7/+8°C.

Avvio di settimana tra nubi e schiarite su Torino

Meteo Torino – Alta pressione che insisterà sull’Italia anche nella prima parte della prossima settimana. Meteo stabile atteso sul Piemonte anche nella giornata di Santo Stefano, ma con cieli grigi su Torino. La subsidenza manterrà infatti uno strato nebbioso e di nubi basse sulla Pianura Padana, rendendo una giornata grigia ed umida su Torino. Non si escludono maggiori schiarite durante le ore pomeridiane. Temperature al di sopra delle medie del periodo e comprese tra i +5°C della notte ed i +9/+10°C del pomeriggio. Anticiclone duraturo fino a Capodanno? Vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

Dicembre termina con tempo stabile su Torino

Mese di dicembre che, secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, potrebbe terminare con l’anticiclone. La tendenza meteo per Capodanno sarà quindi con alta probabilità caratterizzata da condizioni ancora stabili sull’Italia e con nubi basse sulla Pianura Padana. Meteo su Torino nel complesso asciutto fino a Capodanno, con maggiori schiarite attese tra martedì e mercoledì. Rimanete aggiornati!





Meteo su Torino stabile, ma con foschie e nubi basse nei prossimi giorni. Inverno in stand-by almeno fino a Capodanno.