Meteo domani 1 aprile: maltempo con aria fredda sul Mediterraneo, ancora piogge e neve in Italia

Situazione sinottica europea
Vortice ciclonico sul Mediterraneo colmo di aria fredda e con un minimo al suolo intorno a 995 hPa sulla Sicilia, questo porta ancora maltempo su parte dell’Italia con piogge, temporali e neve. Alta pressione che prova invece ad espandersi tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1035 hPa. Vasta a profonda area depressionaria a nord della Scandinavia con minimo al suolo intorno a 975 hPa.
Previsioni meteo per domani, 1 aprile
Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito ma con tempo asciutto e delle schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio cieli per lo più nuvolosi ma con locali fenomeni solo sull’Appennino emiliano-romagnolo con neve dagli 800 metri. In serata e in nottata ancora nuvolosità con neve in Appennino dai 1000 metri e graduali schiarite al Nord-Ovest. Temperature minime e massime calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.
Previsioni meteo per domani, 1 aprile
Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi o coperti su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi sul versante adriatico e neve fin verso i 700-800 metri. Al pomeriggio poche variazioni con quota neve in rialzo sui 900-1000 metri. In serata e in nottata insiste il maltempo tra Marche e Abruzzo con quota neve in ulteriore rialzo dai 1100-1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.
Previsioni meteo per domani, 1 aprile
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più intensi sui settori adriatici e neve fino ai 900-1300 metri, fenomeni più sporadici sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento anche sulla Sicilia con acquazzoni e temporali sparsi, poche variazioni altrove. In serata e in nottata insiste il maltempo con neve in Appennino dai 1100-1300 metri e sui rilievi della Sardegna oltre i 1200 metri. Temperature minime stabili o in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati o forti in rotazione ciclonica. Mari molto mossi o agitati.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.