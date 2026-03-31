Meteo domani 1 aprile: maltempo con aria fredda sul Mediterraneo, ancora piogge e neve in Italia

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più intensi sui settori adriatici e neve fino ai 900-1300 metri, fenomeni più sporadici sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento anche sulla Sicilia con acquazzoni e temporali sparsi, poche variazioni altrove. In serata e in nottata insiste il maltempo con neve in Appennino dai 1100-1300 metri e sui rilievi della Sardegna oltre i 1200 metri. Temperature minime stabili o in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati o forti in rotazione ciclonica. Mari molto mossi o agitati.