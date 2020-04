METEO TORINO – Generale STABILITA’ in compagnia dell’ANTICICLONE, ecco la tendenza per le vacanze di Pasqua

METEO TORINO: si apre una lunga fase di bel tempo

L’anticiclone dominerà sul nostro paese determinando condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate. La prima parte del mese di Aprile trascorrerà così all’insegna del tempo stabile su quasi tutta Italia, solo all’estremo sud avremo ancora qualche disturbo in più con piogge o acquazzoni. Clima fresco al primo mattino specie laddove i cieli risulteranno sereni e in grado di favorire la dispersione del calore in prossimità del suolo, temperature in rapido aumento durante la mattinata con il picchi attesi fino a 17-19°c durante il weekend. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo prossime 24 ore

Tempo stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più sui rilievi durante le ore pomeridiane ma senza fenomeni. Ampie schiarite su tutte le regioni salvo maggiori addensamenti su coste e pianure del Lazio al mattino e al pomeriggio ma senza fenomeni. Prima parte della giornata con molte nubi sulle isole maggiori associate a deboli piogge, bel tempo altrove ma con fenomeni in estensione alla Calabria al pomeriggio e in serata. Temperature minime in calo e massime in generale aumento salvo su Sicilia e Sardegna.

Tendenza meteo per le vacanze di Pasqua

Un deciso miglioramento delle condizioni meteo è già evidente in gran parte dell’Italia eccetto sulle isole maggiori dove non si esclude ancora la possibilità di isolate piogge o acquazzoni. Il weekend trascorrerà stabile in gran parte dell’Italia, poi per le vacanze di Pasqua non si prevedono particolari variazioni e scossoni nelle temperature con l’Anticiclone in pole position rispetto le correnti perturbate dall’oceano Atlantico.