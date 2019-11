METEO TORINO – Nuovo MALTEMPO in arrivo, fenomeni intensi attesi nelle prossime ore, tutti i dettagli

La situazione da satellite è risultata abbastanza delineata, con il maltempo che nella giornata odierna ha comunque continuato ad interessare le regioni nordoccidentali dove i cieli sono restati molto nuvolosi e dove si sono riscontrate delle piogge nel corso di questo pomeriggio. Va invece meglio altrove, sulle regioni adriatiche dove il tempo oltre a rimanere prevalentemente asciutto è risultato anche discreto, con ampi sprazzi di cielo sereno. Torino come vedremo, è tra quelle città del nord-ovest ad essere stata colpita dalle piogge. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nelle primissime ore della giornata di domani sabato 23 novembre si attende un’intensificazione delle precipitazioni sul capoluogo piemontese, in seguito all’instabilità che già la caratterizzerà nella serata odierna. Il maltempo interesserà la città di Torino a intermittenza per tutta la durata del giorno di domani, apportando comunque accumuli al suolo di pioggia generalmente moderati e non così eccelsi.

Prima parte di domenica instabile, migliora successivamente

Per quanto riguarda la giornata di domenica 24 novembre invece, essa potrà essere suddivisa in due fasi: nella prima, quella che dura per tutta la prima parte di giornata, in cui Torino resterà ancora sotto gli effetti di correnti instabili con possibili piogge e acquazzoni, la seconda invece inizia dal pomeriggio in cui è previsto un miglioramento sul capoluogo piemontese che se lo porterà fino a sera, con accenno persino a qualche schiarita.