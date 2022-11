Meteo Torino – Giornata stabile, ma con nubi in lento aumento. Avvio di settimana uggioso; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori piemontesi. Meteo stabile al centro-nord grazie ad una momentanea risalita di un promontorio intericiclonico, con valori pressori al suolo fino a 1030 hPa sulle regioni settentrionali. Tuttavia, già da domani correnti umide oceaniche riusciranno a scardinare l’alta pressione con nubi in deciso aumento sull’Italia con piogge a seguire. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Domenica soleggiata su Torino, freddo al primo mattino

Meteo Torino – Il weekend proseguirà decisamente stabile sul Piemonte. Giornata di domenica con sole prevalente su Torino, salvo qualche locale foschia alle prime ore del mattino. Nel corso della giornata non si registreranno significate variazioni con tanto sole su tutto il Piemonte, salvo lievi velature di passaggio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature piuttosto rigide al primo mattino con valori fino a -2°C sulle pianure tra cuneese ed alessandrino. Su Torino i valori termici saranno compresi tra i +3°C del mattino ed i +11°C del primo pomeriggio.

Domani nubi in deciso aumento, ma senza fenomeni su Torino

Meteo Torino – Campo barico in nuovo cedimento sul centro-ovest Europa, favorirà l’ingresso di una nuova perturbazione sul Mediterraneo centro-occidentale. Giornata di lunedì 28 novembre con nubi compatte al mattino con cieli nuvolosi su Torino. Nel corso del pomeriggio si osserverà un ulteriori ispessimento della copertura nuvolosa da ovest, con fenomeni in arrivo nella seconda parte della serata sulle Alpi, nevosi mediamente dagli 800-1000 metri. Giornata di martedì uggiosa sul Piemonte con molte nubi e deboli fenomeni associati, nevosi sulle Alpi dai 700-900 metri.

Temperature in calo nei valori massimi, stabili le minime

Aria più fresca sta affluendo sull’Italia, favorendo un calo generale delle temperature. Il mese di novembre terminerà quindi con temperature in calo anche sul Piemonte. Su Torino nel corso dei prossimi giorni le temperature oscilleranno infatti attorno ai +2/+3°C della notte nel centro città, ma con valori inferiori nelle periferie, ed i +8/+9°C del pomeriggio.





Meteo su Torino ancora stabile nella giornata odierna, ma con nubi in aumento e deboli fenomeni in arrivo domani notte.