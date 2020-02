METEO TORINO – Gran SOLE in città ma una fugace ondata di MALTEMPO potrebbe arrivare entro la giornata di San Valentino, ecco i dettagli

Meteo Torino, cambia il tempo nella giornata di domani

Gran sole e clima tipicamente primaverile in queste ore sulla città di Torino come del resto in gran parte delle principali città dell’Italia. Mentre sull’Europa centro-settentrionale imperversa il maltempo con un vasto e profondo vortice depressionario sulla Scandinavia, in Italia splende il sole. Tuttavia assisteremo ad un peggioramento delle condizioni meteo durante la seconda parte della giornata di domani con piogge e temporali fuori stagioni in arrivo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Situazione sinottica a grande scala

Sole in tutta l’Italia nella giornata di oggi sotto la protezione dell’anticiclone sul Mediterraneo occidentale in grado di bloccare o deviare il flusso atlantico. Tuttavia sulle regioni centro-settentrionali d’Italia una maggiore ondulazione del flusso atlantico dovrebbe portare una rapida perturbazione tra Giovedì e Venerdì con un peggioramento delle condizioni meteo specie sul Nord Est e sul medio e basso versante Adriatico; la neve cadrà a quote medio-basse sulle Alpi e sull’Appennino centro settentrionale. A seguire poi l’Anticiclone rimonterà sul Mediterraneo e con esso avremo bel tempo da nord a sud specie nel corso del prossimo weekend, clima ancora una volta piuttosto mite.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Tempo inizialmente stabile su tutti i settori del nord Italia ma con rapido peggioramento nel corso della giornata, piogge diffuse nella sera e nella notte con neve sulle Alpi oltre i 6-800 metri. Possibili temporali intensi sul Levante ligure. Prima parte della giornata all’insegna della variabilità al centro Italia con ampie schiarite sull’Adriatico, peggiora al pomeriggio e in serata a partire da Toscana e Umbria con piogge in estensione anche ai settori interni e neve sull’Appennino oltre i 1500-1600 metri. Nuvolosità in transito su tutte le regioni meridionali ma senza fenomeni di rilievo, schiarite più ampie al mattino sui settori costieri di Puglia, Molise e Basilicata ionica. Locali piogge in serata sull’alta Campania. Temperature in calo nel corso della sera e della notte al Centro-Nord, massime in aumento al Sud.