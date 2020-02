METEO TORINO: Inverno in seria difficoltà con TEMPERATURE in aumento nei prossimi giorni, i dettagli

Situazione meteo Italia

Depressione in approfondimento alle alte latitudini europee con valori al suolo fino a 950 hPa favorendo condizioni meteo fortemente instabili sul Nord Europa. Deboli infiltrazioni umide in arrivo sul nostro Paese e moderato maltempo in queste ore sulle regioni del versante tirrenico. Sulla città di Torino posta al riparo dalle correnti occidentali troviamo invece tempo stabile. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo: bel tempo nei prossimi giorni in Italia

Inverno in grande difficoltà ancora in questa parte finale della stagione con le correnti miti occidentali prevalenti in tutta Europa. Sull’Italia il clima risulta già primaverile con valori di temperatura oltre la media e previsti in ulteriore aumento nei prossimi giorni con punte di 18-20°c sulle regioni meridionali e su quelle tirreniche. Da segnalare soltanto possibili raffiche di vento e mareggiate lungo le coste esposte ad ovest.

Previsioni meteo per le prossime 24 ore

Foschie o banchi di nebbia sulle pianure del Triveneto nelle prime ore del mattino, locali nevicate oltralpe al di sopra dei 1100-1300 metri. Resto della giornata all’insegna della stabilità prevalente con frequenti schiarite e transito di nubi innocue. Tempo sostanzialmente stabile anche al centro Italia salvo locali piogge la mattino sulle zone interne della Toscana. Nubi in aumento nelle ore serali e notturne ma senza fenomeni di rilievo, ampie schiarite sui settori adriatici. Variabilità a tratti perturbata sui settori tirrenici di Campania e Basilicata, bel tempo e sole prevalente altrove con qualche nube in transito alternata ad ampie schiarite. Temperature in aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi.