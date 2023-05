Meteo Torino – Tempo instabile, ma non mancheranno le schiarite; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Mese di maggio che si avvia verso al sua conclusione e con lui anche la Primavera meteorologica. Dopo le abbondanti piogge dei giorni scorso, con il Po che ha subito un deciso innalzamento, la pressione ha subito un aumento con i fenomeni che sono divenuti a prevalente ciclo diurno. Weekend ed avvio della prossima settimana ancora incerti con nuovo rischio acquazzoni e temporali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Meteo Torino: sabato tra nubi e schiarite, rischio temporali dalla sera

Weekend al via con tempo asciutto sul Piemonte. Giornata di sabato al via con addensamenti alternati a schiarite sul Piemonte, ma senza fenomeni associati. Nel corso del pomeriggio nubi a sviluppo verticale prenderanno forma sulle Alpi con acquazzoni e temporali che tenderanno gradualmente ad interessare anche i settori pedemontani; rischio temporali su Torino dalla sera. Nottetempo attese ancora precipitazioni specie su Alpi Cozie e settori centro-meridionali della regione. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature con scarsa escursione termica e comprese tra i +16/+17°C della notte ed i +25/+26°C del pomeriggio.

Domenica instabile sul Piemonte, ancora rischio di piogge e temporali su Torino

Meteo Torino – Ultimo weekend di maggio proseguirà incerto sul Piemonte. Giornata di domenica al via con addensamenti alternati a schiarite sul Piemonte, ma senza fenomeni associati. Nel corso del pomeriggio nubi a sviluppo verticale prenderanno forma sulle Alpi con acquazzoni e temporali che tenderanno ad interessare anche i settori pedemontani e Torino entro la sera. Nottetempo attese ancora precipitazioni con rischio temporali anche sul capoluogo. Prossima settimana ancora instabile, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Prossima settimana ancora con instabilità sul Piemonte

I massimi pressori si manterranno a latitudini più settentrionali di quelle italiane, rinnovando condizioni meteo a tratti instabili sul Piemonte. Lunedì attese nubi alternate a schiarite con rischio acquazzoni al mattino su Torino. Instabile nel corso del pomeriggio sui settori alpini con fenomeni in nuova estensione alle pianure ed alla città di Torino; non si escludono temporali. Martedì situazione sostanzialmente invariata con rischio acquazzoni e temporali su Torino. Rimanete aggiornati!

Meteo su Torino incerto nel weekend con rischio acquazzoni e temporali, ma non mancheranno le schiarite; instabilità a ciclo diurno attesa per la prossima settimana.