Meteo Torino – Maltempo anche intenso in arrivo con piogge, possibili temporali e crollo termico: le previsioni

Maltempo in Italia al centro-nord, ma non a Torino

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono mediamente perturbate a causa del persistente afflusso di correnti più umide e instabili di natura atlantica che innescano rovesci e occasionali temporali, localmente anche intensi, in particolare sulle regioni centro-settentrionali, con isolati fenomeni anche comunque in Puglia e Campania. Instabilità che comunque, come vedremo, non ha caratterizzato fin qui Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Nubi irregolari transitano dalle prime ore della giornata odierna sulla città di Torino, senza che ciò si traduca tuttavia nell’arrivo del maltempo, con le condizioni meteo rimaste fin qui relativamente stabili e asciutte. Qualche piovasco potrebbe però raggiungere il capoluogo piemontese in serata, con l’instabilità che interesserà comunque le aree circostanti. Le temperature, in questo contesto, si attesteranno tra i +12°C di minima e i +23°C di massima.

Piogge e possibili temporali a tratti intensi in arrivo per domani

Un nuovo impulso instabile nella giornata di domani venerdì 12 maggio riguarderà l’Italia rinnovando le già preesistenti condizioni di maltempo che interesseranno anche Torino: dopo una nottata molto nuvolosa infatti, rovesci potranno transitare a partire dal mattino e ad intermittenza fino in serata. Possibili temporali a tratti anche intensi sono attesi in particolare nel pomeriggio, con temperature che risulteranno in calo sensibile nei valori massimi a fronte della stazionarietà o persino del lieve aumento di quelli minimi.

Sabato uggioso

Anche la prima parte del prossimo Weekend risulterà piuttosto uggiosa a Torino, dove i rovesci si alterneranno ad intermittenza dalle prime ore della notte e fino in serata nella giornata di sabato 13 maggio, con accumuli complessivi giornalieri comunque deboli o al massimo moderati. I fenomeni risulteranno infatti proprio mediamente deboli o moderati, con temperature che in questo caso subiranno un nuovo aumento nei valori massimi al netto della stazionarietà di quelli minimi.

