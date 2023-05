Meteo – Circolazione depressionaria porta maltempo con piogge e possibili temporali anche nelle prossime ore

Circolazione depressionaria attiva sull’Italia

Una circolazione depressionaria rimane attiva sulla nostra Penisola e ciò scaturisce una fase di intramontabile maltempo, iniziata qualche giorno fa e che continua tutt’oggi con piogge e rovesci sparsi, nella fattispecie odierna, sulle regioni centro-settentrionali, come vedremo anche nel prossimo paragrafo. Questa situazione tiene l’Italia distante da fiammate africane piuttosto usuali soprattutto negli ultimi anni di questo periodo.

Piogge e occasionali temporali al centro-nord

Piogge e occasionali temporali vanno ad imperversare sulle regioni centro-settentrionali nella giornata odierna, con fenomeni localmente anche intensi, lasciando maggiore stabilità al meridione dove pure qualche rovescio raggiunge comunque la Campania e la Puglia benché in forma localizzata. Le temperature, in questo contesto, si attestano su valori più o meno in linea con la media del periodo se non lievemente ad essa inferiori.

Prossime ore ancora maltempo

Non accennerà a migliorare la situazione sulla nostra Penisola, dove il grande assente continuerà ad essere l’Anticiclone e, di conseguenza, le correnti più instabili tenderanno ad approfittarsi di questa mancanza. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, anche nelle prossime ore le condizioni meteo risulteranno mediamente perturbate sullo stivale, con piogge e possibili temporali persistenti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Rovesci persistono al nord

Le condizioni meteo sui settori centrali tenderanno a migliorare relativamente con graduale cessazione dei fenomeni, che andranno pertanto ad esaurirsi entro la seconda parte della serata, quando tuttavia rovesci e possibili temporali continueranno a coinvolgere le aree più settentrionali dello stivale, con nevicate sulle Alpi a partire dai 1.600/2.000 metri, dipendentemente dai settori di riferimento. Il tempo si manterrà relativamente più stabile e asciutto altrove, con qualche residuale e localizzato piovasco plausibile sulla Toscana, in particolare su aree costiere e immediato entroterra.

