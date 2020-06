METEO TORINO – Maltempo durante la giornata odierna, Primavera piuttosto instabile anche nei prossimi giorni

Piogge anche intense al nord Italia in queste ore

Sulla città di Torino la giornata odierna inizia con il maltempo. Piogge anche intense interessano infatti il Piemonte, la Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Triveneto, Toscana e in maniera più debole anche Umbria e Marche. Il tutto sotto l’azione di una vasta e ben organizzata area di bassa pressione su gran parte dell’Europa con maltempo a tratti intenso su diversi paesi. Anche nei prossimi giorni le condizioni meteo in Italia resteranno piuttosto instabili con piogge e temporali a ripetizione. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Torino, Primavera perturbata

La Primavera procede il suo corso con piogge e temporali anche di forte intensità. Sull’Italia e più in generale in Europa manca una figura anticiclonica stabile e in grado di garantire condizioni meteo asciutte e soleggiate. Ne approfittano le correnti nord-Atlantiche e con esse le precipitazioni. L’Estate secondo il calendario meteorologico e il tanto atteso sblocco delle regioni d’Italia in seguito all’emergenza da covid-19 faranno salire esponenzialmente la voglia di vacanze estive in tutta Italia ma le condizioni meteo resteranno fortemente instabili con piogge e temporali a ripetizione.

Meteo weekend: ancora tempo instabile a Torino

Anche nei prossimi giorni della Fase 2 di Emergenza da covid-19 le piogge risulteranno a tratti intense e potrebbero colpire nuovamente la città di Torino, specialmente tra la giornata di Sabato e quella di Domenica 7 Giugno. La Primavera nota come la stagione più variabile dell’intero anno procederà pertanto con condizioni meteo piuttosto dinamiche in Italia. Se nella giornata di domani avremo ampie schiarite e precipitazioni assenti a Torino, durante il weekend torneranno piogge e temporali in città e senza escludere anche la possibilità di grandine.