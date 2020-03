METEO TORINO – MALTEMPO e CALO delle TEMPERATURE in arrivo, ecco le previsioni

Maltempo in Italia quest’oggi

Nella giornata odierna il maltempo è tornato ad interessare il nostro Paese e lo ha iniziato a fare fin da questa mattina dalle regioni nordoccidentali in successiva estensione verso quelle nordorientali e le centrali tirreniche. Quelle che sono rimaste e rimarranno più all’asciutto sono le Isole Maggiori, le regioni meridionali e gran parte delle aree delle regioni adriatiche, eccezion fatta per quelle interne, alle prese con qualche sconfinamento dall’Appennino. A Torino le condizioni meteo sono e rimarranno stabili ancora per una manciata di ore, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nonostante il transito di un flusso perturbato su alcune aree delle regioni nordoccidentali che ha interessato soprattutto la Liguria, la città di Torino ha vissuto condizioni meteo di stabilità quest’oggi, seppur in un contesto di cieli comunque piuttosto annuvolati. Tale situazione si rinnoverà anche nel corso della serata corrente. Le temperature registrate sono al di sopra della media del periodo soprattutto nelle minime, attestatesi stamattina attorno ai +5°C a cui sono seguite massime prossime ai +12°C.

Nuovo impulso nordatlantico per domani e il maltempo interesserà anche Torino

Per quanto riguarda invece la giornata di domani lunedì 2 marzo un nuovo impulso di una saccatura di origine nordatlantica innescherà una ciclogenesi sul settore tirrenico settentrionale, con le piogge che a quel punto interesseranno anche il capoluogo piemontese soprattutto durante il pomeriggio. I fenomeni coinvolgeranno Torino ad intermittenza e saranno al più di debole o moderata intensità, capace di portare accumuli al suolo piuttosto scarsi. Temperature attese in calo soprattutto nei valori massimi.