METEO TORINO – Maltempo in città durante la giornata odierna, ecco le previsioni anche per i prossimi giorni

Meteo Italia: piogge anche intense al nord-ovest

Specialmente sulla città di Torino la giornata odierna inizia con il maltempo. Piogge anche intense interessano infatti il Piemonte in queste prime ore della giornata e nelle prossime ore le precipitazioni insisteranno anche sulla Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta e Triveneto. Sul resto dell’Italia la situazione meteo si presenterà più asciutta ma non sempre soleggiata con le nubi medio-alte in transito. Clima primaverile in Italia per la giornata di oggi con le temperature in ulteriore aumento sulle regioni centro-meridionali. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Torino, piogge anche intense per oggi

La risalita delle correnti meridionali in quota sotto la spinta rotativa del minimo di bassa pressione presente sul Mediterraneo occidentale genera spiccato maltempo in Piemonte più che nelle altre regioni del nord Italia. Piogge anche di forte intensità tra le prossime ore del mattino e il pomeriggio con possibili temporali specie sulle province settentrionali. Anche nei prossimi giorni sella seconda settimana della Fase 2 di Emergenza da covid-19 le piogge a tratti intense potrebbero colpire nuovamente la città di Torino, specialmente tra la nottata di domani e la mattinata di Venerdì 15 Maggio.

Meteo Italia: gran caldo nei prossimi giorni al sud

La Primavera nota come la stagione più variabile dell’intero anno procederà con condizioni meteo piuttosto differenti in Italia tra le regioni settentrionali e quelle meridionali. Le perturbazioni e gli anticicloni si alternano come giusto che sia in piena stagione primaverile. Il tutto a causa di una profonda e vasta area di bassa pressione sull’Europa e associate correnti polari in quota piuttosto fredde e il famigerato Anticiclone Africano sul Mediterraneo centro-occidentale.