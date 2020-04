METEO TORINO – Maltempo per la giornata odierna, miglioramento a seguire con sole e temperature in aumento

Meteo Italia: il maltempo insisterà al centro-sud

Anche sulla città di Torino come in gran parte delle principali città dell’Italia, troviamo in questi minuti cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge associate. La risalita delle correnti meridionali in quota sotto la spinta rotativa del minimo di bassa pressione presente nei pressi della Sardegna genera spiccato maltempo in Piemonte più che nelle altre regioni del nord Italia. Solo dalla seconda parte della giornata odierna assisteremo ad una attenuazione del maltempo ma con cieli ancora in gran parte nuvolosi sul Piemonte. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Torino: tornerà il sole nella giornata di domani

Durante la giornata di domani, Mercoledì 22 Aprile, migliorerà il tempo sulle regioni settentrionali con ampie schiarite fin dal mattino specie sul Triveneto. Residue precipitazioni in Romagna specie al mattino. Ulteriore miglioramento in serata. Sulla città di Torino da domani avremo il ritorno del bel tempo con temperature in aumento nei valori massimi, ancora freddino invece al primo mattino e durante la notte. Poi il maltempo potrebbe tornare in Italia e a partire proprio dal Piemonte e dalla città di Torino entro il prossimo weekend.

Aprile verso una spiccata variabilità del tempo in Italia

Le perturbazioni e gli anticicloni si alternano come giusto che sia in piena stagione primaverile. Con esse abbiamo spiccata variabilità del tempo con giornate soleggiate e piuttosto miti alternate con giornate nuvolose e piovose come fosse in autunno. La stagione della Primavera farà il suo corso anche nelle prossime settimane con alternanza di fasi soleggiate e calde con fasi perturbate e più fresche. E così e a ridosso della Festa del 25 Aprile avremo il ritorno del bel tempo, subito dopo è probabile il ritorno del maltempo a partire proprio dalla città di Torino e più in generale dal Piemonte.