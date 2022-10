Meteo Torino – Molte nubi con qualche pioggia in arrivo dalla sera; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Piemonte. Mentre al centro-sud ed Isole l’anticiclone nord africano mantiene condizioni meteo stabili e con caldo fuori stagione, al nord le umide correnti atlantiche pilotano nubi con qualche pioggia in arrivo dalla sera. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Domenica con molte nubi su Torino, qualche pioggia dalla sera

Meteo Torino – Il flusso umido sudoccidentale rinnova molte nubi sul Piemonte, ma con pochi fenomeni. La giornata odierna, infatti, esordirà con cieli grigi su Torino, ma senza fenomeni. Nuvolosità in graduale ispessimento dal pomeriggio, con deboli piogge in arrivo tra la sera e la prossima notte. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO TORINO! Temperature con poche variazioni e comprese tra i +16°C ed i +19°C.

Avvio di settimana ancora tra nubi e schiarite, ma con poche piogge

Meteo Torino – L’avvio della prossima settimana sarà ancora condizionato sul nord Italia da un umido flusso sudoccidentale. Lunedì e martedì saranno quindi giornate ancora caratterizzate da nubi sul Piemonte, ma con i fenomeni addossati per lo più ai settori alpini. Qualche goccia di pioggia non è esclusa nella prima parte di lunedì su Torino, ma senza accumuli particolari. Maltempo sull’alto Piemonte con possibili piogge abbondanti, più stabile da martedì.

Dominio anticiclonico tra fine ottobre e l’avvio di novembre

Meteo Torino – Autunno in crisi per l’ultima settimana di ottobre. Secondo i principali modelli matematici, l’alta pressione potrebbe tornare a rinforzarsi sull’Europa centro-meridionale da metà della prossima settimana. In tal modo l’Italia verrà protetta dalle umide e piovose perturbazioni atlantiche, determinando condizioni meteo stabili e con temperature decisamente anomale anche su Torino probabilmente fino al ponte di Ognissanti. Rimanete aggiornati!





Meteo su Torino con nubi e qualche pioggia tra la serata odierna e la giornata di domani. A seguire torna l'anticiclone con temperature miti.