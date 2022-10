Meteo – Maltempo ad inizio settimana su parte del nord con rischio nubifragi, ecco dove

Meteo domenica tra nubi e poche piogge sul nord Italia

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La stagione autunnale continua a trascorrere piuttosto sottotono sull’Italia, con un mese di ottobre che potrebbe chiudere addirittura al primo posto dei più caldi della storia. La colpa è da imputare ad un anticiclone nord africano decisamente invadente e persistente sul bacino del Mediterraneo. Tuttavia, un suo momentaneo calo sul bordo settentrionale, sta favorendo l’intrusione di masse d’aria più umide responsabili del ritorno di qualche pioggia su parte del nord. Oggi acquazzoni e deboli piogge potranno interessare i settori alpini centro-occidentali e la Liguria, ma con tendenza al peggioramento nottetempo sulle regioni di nordovest.

Lunedì meteo in peggioramento al nord, attese piogge localmente abbondanti

L’arrivo di una ciclogenesi sul Regno Unito, favorirà un momentaneo calo barico domani sul centro Europa. In tal modo un fronte perturbato riuscirà a lambire anche l’estreme regioni settentrionali italiane, determinando un peggioramento del tempo. Nel corso del mattino le piogge interesseranno in particolare la Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia nord-occidentale. Fenomeni che nel corso del pomeriggio si estenderanno anche al Trentino-Alto Adige e settori settentrionali veneto-friulani. Asciutto sull’Emilia-Romagna, salvo che qualche pioggia attesa sui settori appenninici emiliani, Lombardia sudorientale e coste adriatiche, ma con nubi sparse.

Rischio di locali nubifragi, attesi accumuli di oltre 100 mm su Liguria ed alta Lombardia

Il flusso umido meridionale “addosserà” i fenomeni in particolare a ridosso dei settori montuosi, dove le precipitazioni potranno risultare abbondanti e non è escluso anche il rischio nubifragi. In particolare gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo ad alta risoluzione, prevedono accumuli pluviometrici giornalieri anche superiori ai 100 mm nell’entroterra ligure tra Genova e Savona, ma anche tra alto Piemonte e nord della Lombardia. Tra novarese, verbano, comasco, Lecco e bergamasco si potranno localmente addirittura superare i 150 mm giornalieri. Maltempo nottetempo verso il Friuli, già colpito ieri da violenti piogge, anche qui non si escludono locali punte di 100 mm entro la mattina di martedì 25 ottobre. Attenzione per possibili smottamenti ed allagamenti.

Dopo il maltempo torna l’anticiclone per l’ultima parte di ottobre

Dopo il maltempo tornerà l’anticiclone anche sul nord Italia. Secondo i principali centri di calcolo, infatti, l’anticiclone nord africano si manterrà ben saldo sul Mediterraneo meridionale anche nel corso dei prossimi giorni, subendo un ulteriore rinforzo da metà della prossima settimana. Le piovose perturbazioni oceaniche in tal modo scivoleranno sul centro-nord Europa, portando un finale di ottobre stabile anche sulle regioni settentrionali. L’alta pressione sarà alimentata da correnti molto calde per il periodo, prolungando la fase di caldo anomalo con valori massimi attesi localmente sin verso i +25°C anche sul nord Italia.

