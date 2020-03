METEO TORINO – molte nubi, ma è in arrivo l’Anticiclone; ecco le previsioni

Oggi giornata nuvolosa su Torino, ma con basso rischio di fenomeni

Meteo su Torino uggioso quello odierno con cieli coperti attualmente sul sul Capoluogo piemontese, seppur senza fenomeni di rilievo; seconda parte di giornata con cieli ancora grigi su Torino per la presenza di una copertura nuvolosa medio-bassa, ma con tempo asciutto. Generale miglioramento dalla sera con nubi in parziale diradamento. Temperature diurne di oggi contenute, complice la copertura nuvolosa abbondante, e non oltre i +11°C.

Domenica con tempo in miglioramento e temperature in aumento

L’allontanamento verso i Balcani dell’ansa depressionaria in transito nella giornata odierna e l’ingresso di correnti meno umide dai quadranti Nord-Orientali, favoriranno un deciso miglioramento delle condizioni meteo su Torino; giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli poco o parzialmente nuvolosi, salvo residui addensamenti più compatti nel corso del mattino. Temperature attese in aumento, con valori massimi attesi di +12°C in città.

Anticiclone in arrivo su Torino, temperature primaverili in settimana

Copertura nuvolosa che limiterà l’aumento termico nelle prossime ore su Torino, con una massima di non oltre i +11°C; maggiori schiarite ed anticiclone in rinforzo da domani favoriranno un graduale aumento dei valori diurni fino a +12°C, ma tra Giovedì e Venerdì sono attesi valori massimi a Torino fino a +20/+21°C. Temperature notturne, invece, perderanno qualche grado a causa di una maggior raffreddamento radiativo dovuto ai cieli stellati; minime, quindi, che si porteranno attorno ai +4/+6°C,