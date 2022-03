METEO TORINO – Nubi e schiarite fino a martedì, poi arriva la SVOLTA con MALTEMPO e calo delle temperature

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! L’ultimo weekend del mese di marzo vede l’Italia interessata da una nuvolosità piuttosto compatta, pilotata da una depressione in azione tra il nord Africa e la Sardegna. Le regioni settentrionali saranno ancora protette dall’alta pressione, quindi con tempo asciutto, ma da mercoledì si volta pagina per l’arrivo delle umide e piovose perturbazioni atlantiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni sul Piemonte.

Domenica stabile su Torino, ma con nubi sparse

Meteo Torino – Campo barico alto e livellato attorno ai 1029 hPa, favorirà una giornata di domenica decisamente stabile su tutto il Piemonte. I cieli, tuttavia, risulteranno a tratti nuvolosi, specie sui settori centro-meridionali, raggiunti da innocui addensamenti medio-alti sospinti da una depressione in azione sul Mediterraneo meridionale. Nubi sparse alternate a schiarite anche su Torino. Temperature nel weekend che su Torino saranno comprese tra i +7°C del mattino ed i +20°C del pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Avvio di settimana tra nubi e schiarite, poi arriva il maltempo

Inizio di settimana che sarà ancora caratterizzato da condizioni meteo stabili su Torino, seppur con addensamenti nuvolosi che diverranno compatti nella seconda parte della giornata di martedì. Condizioni meteo che volgeranno verso un deciso peggioramento tra mercoledì e giovedì, quando una saccatura atlantica si porterà sull’Europa sud-occidentale, determinando un deciso peggioramento del tempo anche sul Piemonte con ritorno della pioggia anche sulla città di Torino. Neve sulle Alpi da mercoledì per l’ingresso di masse d’aria via via più fredde.

