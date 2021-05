METEO TORINO – NUBI e schiarite, ma con basso rischio di pioggia; ecco le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Ben ritrovati e buona domenica dal Centro Meteo Italiano a tutti i lettori piemontesi! Le condizioni meteorologiche in questa giornata vedono un parziale peggioramento del tempo sul centro-nord Italia, in seguito al transito di una debole perturbazione atlantica, con molte nubi ed occasionali piogge. La bella stagione appare ancora lontana dall’Italia. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico su Torino nel corso della giornata odierna e nei prossimi giorni!

Oggi molte nubi su Torino, ma senza piogge

Meteo Torino – La perturbazione in transito sull’Italia, penalizzerà nelle prossime ore in particolare le regioni di nordest e parte di quelle centrali. Il Piemonte, infatti, rimarrà sottovento al flusso nordoccidentale, con i fenomeni che si addosseranno ai settori alpini, lasciando all’asciutto quelli di pianura. Su Torino, quindi, la giornata odierna si presenterà grigia con cieli spesso nuvolosi per il transito di nubi medio-alte, ma senza fenomeni associati. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Settimana più stabile, ma non mancheranno le nubi

Meteo Torino – Il pattern barico atteso nei prossimi giorni sull’Europa, sarà ancora caratterizzato da un flusso mediamente zonale, ma con le piovose perturbazioni transitare spesso oltralpe. Il Piemonte, quindi, vedrà una parentesi asciutta nel corso della prossima settimana, quando il tempo risulterà spesso stabile in pianura. Su Torino i cieli, tuttavia, non saranno soleggiati, ma si osserverà il transito spesso di addensamenti, a tratti compatti, guidati dal flusso umido occidentale. Discorso diverso per i settori alpini, spesso interessati da fenomeni addossati sui settori di confine.

CONTINUA A LEGGERE