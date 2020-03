METEO TORINO – Nubi in aumento e piogge in arrivo nelle prossime ore, ecco le previsioni per il weekend

METEO: maltempo in arrivo, Piogge, temporali e nevicate abbondanti sulle Alpi

Tra oggi e domani il maltempo colpirà il nostro paese con piogge e nevicate sparse dapprima sulle Alpi e poi in Appennino e fino a quote medio-basse; si tratta di un nuovo fronte perturbato con la stessa matrice dei precedenti che porterà anche piogge intense su Liguria e regioni tirreniche. Condizioni meteo in peggioramento in queste ore a Torino, con le correnti più instabili occidentali e con esse nubi compatte. Piogge in arrivo nelle prossime ore della giornata come vedremo più avanti nello specifico.

Previsioni meteo oggi

Quella di oggi sarà un’altra giornata all’insegna del maltempo sull’Italia settentrionale con piogge, temporali, neve e forti raffiche di vento. Particolarmente colpita sarà la Liguria mentre di neve ne cadrà ancora abbondante sulle Alpi e fin sotto i 500 metri di quota. A Torino le prime gocce di pioggia arriveranno nel pomeriggio e si esauriranno entro le prime ore della giornata di domani.

Miglioramento a Torino nel corso del prossimo weekend

Le correnti prevalenti in Italia dall’inizio del mese di Marzo in concomitanza con l’inizio della Primavera meteorologica sono state le correnti occidentali e con esse un treno di perturbazioni in grado di risanare almeno in parte il deficit pluviometrico invernale. questo tipo di correnti soprattutto se dirette da nord-ovest risultano più asciutte per la città di Torino rispetto che per le altre città d’Italia, di conseguenza da Venerdì sul capoluogo piemontese avremo un miglioramento meteo con le correnti che si disporranno da nord-ovest.