Meteo Torino – Nubi in aumento, ma con scarsi fenomeni; le previsioni

Meteo Torino, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da un graduale indebolimento del campo barico. In tal modo correnti umide oceaniche fanno il loro ingresso sul nord Italia con nuovo aumento della nuvolosità e qualche fenomeno in arrivo nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.
Previsioni meteo Torino oggi
Nella giornata odierna è attesa ancora stabilità sul Piemonte con cieli parzialmente nuvolosi o al più variabili nel corso del mattino sulla città di Torino. Tendenza all’ulteriore aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio con cieli nuvolosi nel corso della sera. Assenza di fenomeni. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +1/+3°C della notte ed i +8/+9°C del pomeriggio.
Previsioni meteo domani
Giornata di lunedì che si aprirà con nuvolosità diffusa, ma con tempo asciutto. Nel corso del pomeriggio atteso un generale miglioramento con tendenza a schiarite in progressivo aumento. Nubi sparse nel corso della sera, ma con tempo asciutto. Temperature comprese tra +2/+4°C di minima ed i +7/+8°C di massima.
Prossima settimana dinamica
Meteo che volgerà verso un nuovo peggioramento nel corso della prossima settimana. La posizione defilata dell’alta pressione favorirà l’ingresso di nuovi impulsi perturbati. Attesa una prossima settimana dinamica con il passaggio di nuove perturbazioni responsabili di piogge a tratti anche su Torino. Temperature che torneranno a salire ad inizio settimana, specie nei valori minimi.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.