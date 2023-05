Meteo Torino – Oggi ancora piogge sul Piemonte, atteso il passaggio della piena del Po; inizio di settimana più stabile

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Permane una circolazione umida orientale sul nord Italia, guidata dalla vasta lacuna barica presente sul bacino del Mediterraneo con ciclogenesi al suolo in azione a ridosso della Sicilia. Attese residue piogge oggi su parte del Nord, ma in miglioramento. prossima settimana tra schiarite ed acquazzoni a ciclo diurno, ma con tempo meno perturbato. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Meteo Torino: domenica con residua piogge, ma in miglioramento

Lacuna barica in lento indebolimento, determinerà un graduale miglioramento del tempo sul Piemonte. La circolazione, tuttavia, rimarrà ancora dai quadranti orientali, addossando nubi e precipitazioni sui settori centro-occidentali. Rischio pioggia tra mattino e primo pomeriggio anche su Torino, seppur con fenomeni meno intensi ed in via di esaurimento entro le ore serali. Per la giornata odierna è presente un’allerta meteo gialla per il capoluogo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature in ripresa nei valori diurni e comprese tra i +13°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.

Avvio di settimana tra nubi ed ampie schiarite su Torino

Meteo Torino – Lacuna barica in progressivo indebolimento, favorirà un aumento della pressione sul nord Italia. La nuova settimana vedrà residui addensamenti nel corso del mattino su Torino, ma con tempo asciutto; qualche pioggia potrà ancora interessare il cuneese. Durante le ore pomeridiane acquazzoni e locali temporali potranno interessare i settori alpini, mentre su Torino si assisterà ad alternanza di addensamenti a schiarite, ma con tempo asciutto. Temperature in aumento e comprese tra i +13/+14°C ed i +24/+25°C. Torna l’instabilità da metà della prossima settimana. Attesa la piena del Po nelle prossime ore su Torino, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE





Attesa la piena del Po a Torino

Le abbondanti piogge degli ultimi giorni, in particolare sui settori alpini con cumulate localmente anche di 300 mm, hanno determinato un innalzamento di tutti i corsi d’acqua. I livelli dei corsi d’acqua dei reticoli principale e secondario sono generalmente aumentati con diffusi superamenti dei livelli di guardia nel reticolo idrografico secondario occidentale e sudoccidentale durante la scorsa notte. Anche il fiume Po ha subito un notevole innalzamento e dopo avere raggiunto il livello di guardia, 4 metri di altezza, questa mattina è esondato a Villafranca Piemonte. Secondo i dati dell’Arpa Piemonte, ” nel corso del pomeriggio è atteso il transito del colmo di piena sull’asta del Po alla sezione di Carignano e in serata a Torino Murazzi con valori al di sopra del livello di guardia. La piena transiterà dalle sezioni a valle nella notte tra oggi e domani con valori prossimi o al di sotto della guardia.” Chiusi i Murazzi per l’arrivo della piena.

Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Torino con residue piogge nella giornata odierna; avvio della prossima settimana più asciutto, poi torna l’instabilità a ciclo diurno da metà settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!