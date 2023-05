Meteo – Maggio termina con acquazzoni e temporali a ciclo diurno, anche di forte intensità

Oggi ancora piogge e temporali localmente intensi, allerta della Protezione Civile su diverse regioni

Meteo – Sull’Italia permane una situazione spiccatamente instabile per via di una vasta lacuna barica ben salda sul bacino del Mediterraneo. Circolazione di bassa pressione pari a 1003 hPa attualmente in azione a sud della Sicilia, rinnoverà piogge e temporali anche intensi sulle due Isole Maggiori, Calabria, Piemonte occidentale e dal pomeriggio anche sui settori interni del medio-basso Tirreno. Scatta quindi anche per le prossime 24 ore l’allerta della Protezione Civile, rossa ancora per Emilia-Romagna ed in aggiunta anche per la Sicilia Nordorientale. Più asciutta sarà la giornata sul resto del Nord e settori adriatici.

Meteo in graduale miglioramento dalla prossima settimana, ma l’anticiclone è ancora lontano

Il forte maltempo ha le ore contate, anche se le condizioni meteo in Italia permarranno incerte anche nel corso della prossima settimana. La vasta lacuna barica subirà infatti un graduale riassorbimento, con conseguente aumento del campo barico nel corso della prossima settimana portandosi dagli attuali 1005 hPa ai 1010-1015 hPa. I prossimi giorni risulteranno quindi meno perturbati sull’Italia, ma secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF potrebbero persistere anomalie di geopotenziale negative sul bacino del Mediterraneo e Penisola Iberica. Anticicloni e caldo primaverile quindi ancora lontani dall’Italia.

Maggio chiude con acquazzoni e temporali a ciclo diurno

L’ultima settimana del mese di maggio trascorrerà quindi con meteo meno perturbato sull’Italia. Tuttavia, in quota permarrà ancora una blanda circolazione fresca ed instabile, mantenendo condizioni favorevoli per lo sviluppo di acquazzoni e temporali a ciclo diurno. La prossima settimana sarà infatti caratterizzata da tempo asciutto mediamente nel corso del mattino ed ora notturne, mentre tra il pomeriggio e le prime ore serali saranno possibili acquazzoni e temporali sui settori interni, ma in parziale estensione anche alle vicine pianure ed occasionalmente coste. Dato un aumento delle temperature, quindi del “carburante” a disposizione per i moti convettivi, i fenomeni potrebbero assumere carattere localmente di forte intensità e non si escludono occasionali grandinate.

CONTINUA A LEGGERE​

Assenza di anticiclone e temperature a tratti “fresche” anche ad inizio giugno?

Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. La tendenza per la prima settimana del mese di giugno, potrebbe non far registrare significative variazioni in Europa. Secondo il modello europeo il pattern circolatorio rimarrebbe improntato secondo un regime di blocking, quindi anticicloni più frequenti alle alte latitudini, mentre situazione meteo più instabili insistere sul bacino del Mediterraneo. Possibile prima parte del mese di giugno contraddistinta quindi da tempo incerto, specie durante le ore diurne, con acquazzoni e temporali anche intensi. Non mancheranno le schiarite, specie lungo le coste ed in pianura. Temperature nel complesso vicine alle medie del periodo o localmente di poco inferiori, specie al centro-sud, mentre le precipitazioni potrebbero risultare al di sopra della norma. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.