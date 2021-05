METEO TORINO – Oggi PIOGGE e TEMPORALI, ma da domani arrivano le BELLE GIORNATE con SOLE e TEMPERATURE gradevoli.

Meteo Italia, la situazione

Ben ritrovati e buon inizio settimana dal Centro Meteo Italiano a tutti i lettori piemontesi! Le condizioni meteo sull’Italia vedono due situazioni completamente differenti. Una saccatura di origine atlantica porterà maltempo sulle regioni centro-settentrionali, con locali rovesci e temporali, mentre un promontorio anticicloni che si estende verso il Mar Egeo porta stabilità e temperature in ulteriore aumento sulle regioni meridionali. Andiamo quindi a vedere le previsioni meteo nel dettaglio per la città di Torino.

Meteo Torino, oggi tempo instabile con piogge

Meteo Torino – La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni meteo instabili su Torino e il Piemonte. Al mattino avremo cieli nuvolosi con piogge diffuse su tutta la regione, a tratti anche intense. Nelle ore pomeridiane avremo una graduale cessazione delle piogge a partire dai settori occidentali, con nuvolosità che diventa irregolare. Nelle ore serali avremo tempo asciutto e delle ampie schiarite raggiungeranno tutta la regione. Temperature comprese tra i 10°C e i 14°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Torino domani

Meteo Torino – Come appena detto nel precedente paragrafo, nella serata odierna le condizioni meteo vanno migliorando. Nella giornata di domani avremo quindi tempo stabile e asciutto su tutto il Piemonte. Al mattino avremo prevalenza di cieli sereni e qualche nube sui settori alpini del Piemonte settentrionale, dove non si escludono locali precipitazioni. Nel pomeriggio non avremo variazioni, con cieli che si manterranno sereni e il tempo asciutto. Qualche nube lungo l’arco alpino. In serata cieli sereni ovunque. Temperature comprese tra i 6°C e i 22°C. Andiamo a vedere la tendenza meteo su Torino fino al weekend.

