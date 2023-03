Meteo Torino – Oggi sole prevalente, domani rapido passaggio instabile; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Ultimo weekend di marzo al via con tempo mediamente stabile sulle regioni di Nordovest, riparate dalle Alpi al flusso Nordoccidentale. Giornata di domenica che vedrà il rapido passaggio di un impulso Atlantico, seguito da masse d’aria più fredde, ma con nuovo miglioramento già da lunedì. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Sabato soleggiato su Torino

Giornata odierna al via stabile e soleggiata sul Piemonte, sottovento al flusso Nordoccidentale. Seconda parte di giornata sostanzialmente invariata con cieli sereni o al più poco nuvolosi su Torino. Notte stellata. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature miti e comprese tra i +8°C del primo mattino ed i +21/+22°C del primo pomeriggio.

Domenica rapido passaggio instabile sul Piemonte

Meteo Torino – Giornata di domenica 26 marzo con meteo in peggioramento sul Piemonte. Una perturbazione raggiungerà il nord Italia nel corso della giornata di domenica, portando piogge anche su Torino. In particolare nubi sono attese in aumento nel corso del mattino, ma con tempo asciutto sul capoluogo; nevicate sui settori alpini di confine. Piogge in arrivo nel corso del pomeriggio, ma in rapido riassorbimento durante le ore serali. Torna la neve sulle Alpi inizialmente a quote elevate, ma in calo sino ai 1500-1600 metri. Temperature attese in calo e comprese tra i +7/+8°C della notte ed i +16/+17°C di massima. Prossima settimana mediamente stabile, vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

Prossima settimana stabile sul Piemonte

Prima parte della prossima settimana che potrebbe trascorrere stabile su gran parte del nord Italia. Correnti dai quadranti nord-occidentali ed un nuovo aumento del campo barico favoriranno un finale del mese di marzo stabile su Torino. Residue nevicate si addosseranno ai settori alpini di confine con fiocchi attesi martedì notte fino ai 400-500 metri.





Meteo su Torino stabile e soleggiato ad avvio del weekend, ma con piogge in arrivo nella giornata di domenica. Prossima settimana torna l'alta pressione.